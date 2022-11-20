「我們首爾見！」擁別的時候，韓國大製片的流利中文在我耳際間飄盪，彼時已經悄悄滑過子夜了。此行她並非來參加金馬獎的活動，只是趁海外的戲殺青空檔，過境來台北見見影視圈的老朋友。

本屆金馬創投提供超過六百萬的現金獎項，小 IVY所代表的國際團隊這次以《惡潮》拿到伯樂影業贊助現金三十萬「千里馬獎」，曾經在公司的實習生已然晉升國際製片，這就是傳承的意義。

並肩作戰的資深編劇王瑋老師請我以投資方的角度分享心得，由於有不少資深同業前輩提出許多紮實感言，我也就他們遺漏的一小部分略作獻曝。

我只帶你看幾個數字。本屆入選四十八個電影企劃案件和二十部劇集，粗算下來，電影部分總執行預算超過美金六千萬，劇集的執行預算接近美金五千萬元。

全部一百一十七間的投資公司裡，扣除非純影視投資製作公司（如中華電信/台哥大）和海外電影節單位和投資機構，全數公司實收資本額加起來規模約略新台幣一百億元，也就是美金三點三億。

所以，影視產業並不存在「僧多粥少」的問題，相反地，資本支出的增長正持續擴張當中。

假設。全體投資方提撥資本額的兩成平均分配，足以讓四十八個電影企劃案全數啟動，製造大約五千個就業機會、直接有五千個家庭受惠，都不論票房和海外授權金創匯收入的內容產值、以及難以估值的心靈財富。

上述只要二十億新台幣。可惜的是，這個國家單單疫苗過期報銷的浪費就超過十二億。頻繁的選舉，每一位地方議員的競選經費都足以拍一集電視劇，而光是北北基桃登記參選的議員就超過四百人。

我經常看著那些泛濫成災、惡化城市美學的選舉看板和布條，心想這些錢拿來拍《豪斯醫生》《社內相親》那該多好；如果拍《XX女子圖鑑》系列，足以從基隆-屏東環台一周還有餘裕拍到大二膽。

近些年，在金馬執委會極端的用心和努力之下，金馬創投系列活動不但執華語世界之牛耳，在全球影視市場展裡也擲地有聲，絕對具備一流國際水準。這取之不易的成果，是全體台灣人的資產、公民外交的強勢展現，只是中央政府大員們看到了嗎？

三天的會議裡。我像一個教徒聽佈道一樣，聆聽各組導演和製片們的述說，偶爾插言。幾乎進入抽象狀態的空間裡，一個表達者對一個傾聽者說故事的簡單組合，多像在天地間發生的一場與其它奇蹟一樣的奇蹟啊。

當暮色轉夜色、車流似千鳥萬蟲噤聲，臺北盆地越來越肅穆靜謐，幾乎如版畫一樣的，我才疲憊身心的抬眼星空， 衷心祝福所有創作者。

只管往前走吧！總有一天你就會路過花、吹到風，遇見一片獨自看到的海。

作者為文學奬得主

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