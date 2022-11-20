國民黨台北市長候選人蔣萬安長照政策主張增加台北市聯醫系統500張長期照護床位，遭台北市長柯文哲批「幹話、草包」。蔣萬安團隊提出數據反擊，並批柯文哲8年找不出解方。台北市政府發言人陳智菡反酸蔣陣營，只知其一不知其二，批蔣的長照政見未能貼合聯醫組織現況及台北高齡長者對於「居家照護」之迫切需求。

蔣萬安團隊最高顧問、前北市副市長邱文祥今天在臉書發文批評，柯文哲身為台北市的大家長8年，找不出方法解決長照困境。他表示，台北市聯合醫院由衛福部批准的可用床位數是2975床，而現在開了2100床，另以聯醫現況的占床率80％ 來計算：2975-2100= 875，2100 x 20％=420，875＋420=1295床，數字一目了然，顯見北市聯醫可有1295床的擴床空間。

對此，陳智菡表示，截止今年10月，65歲以上人口已達50萬9615人，占20.67％人口，邁入超高齡社會門檻。因應台北市人口急速老化，北市已成立府級「住宿式長照機構專案小組」，整合北市府相關局處，盤點市有閒置房地、校園餘裕空間，以擴增長照型據點，而非將長者集中在醫院，才能更符合市民想望，進一步達到在地、安心老化之目標。

她說，如近幾年北市興建社宅時，就在低樓層規畫大量空間，大幅增加長照量能。

陳智菡接著批評，至於邱文祥所提出之「簡單算數題」，指聯合醫院使用床數僅使用衛福部核定的八成，恐是只知其一不知其二。

陳智菡指出，目前聯合醫院部分床數空間因應「公衛任務」及「老化社會需求」，已轉為呼吸照護病房RCW、負壓隔離病房等特殊床位、另又開設民眾所需產後護理之家、護理之家等，且為提供民眾優質照護品質，每年更需排定50到100床輪流整修，床位與人力都已相當緊繃。

陳智菡直言，蔣萬安提出之長照政見顯然未能貼合聯醫組織現況以及台北高齡長者對於「居家照護」之迫切需求。