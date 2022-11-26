支持者開心跳「旗子舞」。（楊亞璇攝）

蔣萬安領先！支持者嗨跳「旗子舞」 超大面旗海飛舞

蔣萬安領先！支持者嗨跳「旗子舞」 超大面旗海飛舞

台北市長「三腳督」選戰空前激烈，國民黨台北市長候選人蔣萬安今晚在新生南路競選總部前舉辦開票之夜活動，已有上百人湧入，支持者熱情展現氣勢。

現場轉播國民黨中央的開票結果，支持者看到蔣萬安選票一路領先，心情相當愉悅，不時發出驚呼聲，並揮舞旗幟，氣氛嗨到最高點。

支持者開心跳「旗子舞」。（楊亞璇攝）

超大面旗海飛舞。（楊亞璇攝）

就在歌手唱舞曲暖場時，更有民眾興奮地跳「旗子舞」，民眾表示：「對蔣萬安非常有信心，感覺已經贏了」。另有支持者自製國旗旗海，由數個小國旗組成超大面旗海，在現場不斷揮舞，吸引眾人目光。