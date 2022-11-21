大陸社群軟體小紅書據傳在私募市場最新估值介於100億～160億美元，較去年融資時的200億美元估值下滑最多五成。消息指出，大陸監管部門出手調查網約車滴滴之後，由阿里巴巴及騰訊投資的小紅書也被迫擱置美國上市計劃，使投資者重新評估小紅書等企業價值。

外媒引述私募股權數據提供商Altive數據顯示，年初以來，投資者私募市場的小紅書參考估值介於100億～160億美元之間，有主要投資者10月計劃以140億美元的估值出售小紅書持股。

Altive執行合夥人Jake Chan表示，小紅書估值區間很大，部分原因是私募市場效率低，另因其投資者基礎多元化，包括大陸房企、騰訊及阿里巴巴所支持的家族辦公室等。

Jake Chan分析，部分房地產企業有流動性需求，由於這批股東的核心業務受到宏觀環境和疫情影響，故更願意接受更大折讓以加快減持，造成定價區間如此大。

海豚智庫創始人李成東則指出，小紅書若不進行IPO的話，將無法支撐其高估值，且小紅書尚未找到良好商業模式，目前過度依賴廣告收入，當企業客戶削減營銷預算時，恐將造成問題。