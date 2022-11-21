衛福部長薛瑞元日前指出所謂陳時中的仇恨值高，是因陳當初「擋人財路」，而且是擋到「疫苗掮客」的財路。對此國民黨立委李德維狠批，薛瑞元真的是陳時中的豬隊友，同台的民進黨前立委李俊毅也認同此說法，更預言薛恐會成為敗選一號戰犯。

李德維昨（20）日在政論節目《TVBS戰情室》表示，大家對於疫苗採購的相關議題已有非常多的怨言。而對於薛瑞元的「擋財路」說，李也指出，許多媒體都有報導民進黨人士牽涉到疫苗採購議題，因此他呼籲，薛應當到立法院，將「擋了誰、擋了多少錢的財路？」的真相說明清楚，且要是能說出來，民眾說不定還會欽佩他。

反之，若薛瑞元只想要面對自己的支持群眾，並為陳時中叫屈，李德維也認為民眾眼睛是雪亮的，會更不能接受，因為那只是在轉移焦點。

李俊毅則直言，薛瑞元講此話不只是豬隊友，且還要再更上一級，是「比豬隊友還要豬」。同時李認為薛會說此番話是個性使然、想要表現，但這個表現究竟是救了陳時中、還是害了他？最後，李俊毅更預言，若陳時中沒當選，搞不好薛瑞元就是一號戰犯。