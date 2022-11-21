德國、法國、西班牙已經就下世代的新戰鬥機開發達成協定，新戰機將命名為「FCAS」，為歐洲最大國防計畫，總成本估計超過1000億歐元。

德國國防部在一份聲明中說，經過密集談判之後，三國政府以及各自國家的業者已經達成一項協定。

最高的政府層級已經同意，對該專案採取平等合作的態度，並且計畫由法國方面作整體統籌。

西班牙國防部稱，對該計畫將支付25億歐元，其中5.25億歐元將在2023年支付，內閣政府並已同意支付。

德國國防部長Christine Lambrecht說，FCAS的政治協定是一項偉大的進步，特別在當前時代，是法德西之間良好合作的重要象徵。它增強了歐洲的軍事實力，確保了重要的技術關鍵，不僅適用於我們，而且適用於歐洲工業。

法國的達梭(Dassault)，以及代表德國的空中巴士，西班牙的Indra都將參與該計畫，並且從2040年開始，新戰機將取代法國的Rafale戰機、德國和西班牙的Eurofighters戰機。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)和德國前總理梅克爾(Angela Merkel)於2017年7月首次宣佈了FCAS計畫，包括新戰鬥機和一系列相關武器，包括無人機。

近一年多來，法德雙方一直難以就下階段的FCAS開發達成一致協議，儘管法德兩國已經大致上已經同意了此一計畫。一些消息認為，達梭為爭議的來源，因為該公司在智慧財產權問題上有爭執點。

其它消息人士指出，達梭在該計畫具領導位置，但空中巴士試圖擴大領導在計畫的作業份量，堅稱空巴應與達梭具備同等的地位。