選戰來到最後一刻，在新北市新莊參選議員的民眾黨候選人陳世軒近日遭人發黑函攻擊，意圖影響他的選情，對此民眾黨主席、台北市長柯文哲今(21)日到新北市新莊展開車隊掃街時，也安慰陳世軒「黑函發的越多、被攻擊的越厲害，表示你是個咖」。

柯文哲先細數陳世軒過去在台北市政府市長室以及蔡璧如辦公室都當過助理，擁有中央跟地方的經驗，是民眾黨大力培養的明日之星；接著提到陳世軒近期遭人發黑函攻擊，柯文哲直言「不曉得要安慰他還是消遣他」，表示沒有被發黑函表示你不重要，所以被攻擊的越厲害，表示說你是個咖，「只能這樣安慰」。

但柯文哲也說，這種黑函、惡意攻擊的文宣，已經是台灣政治上的常軌，所以還是要呼籲大家，選舉是改變政治文化的社會運動，如果這種選舉都用抹黑、造謠的方式會贏的話，這個社會就會越來越糟糕。

而陳世軒表示，自己前幾天發現全新莊的信箱裡都是他的名字，大街小巷、市場、公園路口都有一大堆人在幫他做宣傳、發傳單，但是仔細一看卻發現是對手做的，這樣的負面選戰其實已經造成了反效果。

他說，不管是地方的網路社群、社團上面，其實有非常多的民眾譴責這樣的行為，因為抹黑、發黑函等選舉奧步的時代已經過去，民眾黨來參選就是代表新政治，大家眼睛是雪亮的，人民不笨，不要把大家當白痴，這樣的反效果會反映在5天投票日當天，自己會保持正面、陽光、正派，繼續堅持我們的路，一路正面的選到底。