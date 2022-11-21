國民黨基隆市長候選人謝國樑今（21）日在臉書發文，提出了「打造城市美學」的政策，他表示，基隆的人文閱讀空間不足，一直是市民覺得可惜的地方，每到假日基隆民眾總要往台北跑。

謝國樑希望，基隆市未來能引進24小時書店，並搭配餐飲服務，創造屬於基隆市民的人文閱讀空間，也讓外縣市的民眾能多來基隆消費，打造不一樣的城市生活美學，他提出：

1.城市人文空間注入在地設計意象：謝國樑指出，每座城市都有自己獨特的地方，因此他希望能夠為基隆打造更多更好的人文空間，並且規劃、設計屬於基隆自己的獨特風格，讓在地意象能夠融入，也讓外地旅客能夠更了解與認識基隆。

2.品牌合作公部門運營維護：謝國樑期盼，能夠將知名書店品牌帶入基隆，因基隆民眾一直缺少人文閱讀空間，過去雖然有書店限定店，但並非長久駐點。因此，謝國樑也主張，將政府部門現有的空間資源，透過品牌合作的方式，由品牌端主導設計、環境氛圍營造、舉辦活動，再由公部門進行運營維護，共同創造更多友善的人文空間。

3.結合餐飲服務活絡地方經濟：謝國樑說明，基隆的美食遠近馳名，未來希望引進24小時的人文書店，並提供餐飲服務，吸引市民閱讀消費，同時活絡地方經濟，把書香氣息引入基隆，打造一座具有生活美學的城市。

最後，謝國樑喊話，基隆有許多非常有潛力、可以發展的地方，他相信自己上任後，一定能為基隆帶來更多不一樣的發展，也一定會讓基隆擁有更豐富的人文氣息。