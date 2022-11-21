台灣2025年將邁入「超高齡社會」，高雄醫學大學暨醫療體系長期關注高齡者的健康促進議題，近期以「咀嚼吞嚥」健康為主題向教育部申請「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」並審查通過，成為全國唯一通過計畫申請的私立大專院校，也是唯一通過的醫學大學，盼提升全民咀吞健康。

高雄醫學大學副校長吳登強表示，高醫大規劃「大南方咀嚼吞嚥健康產業人才培育基地計畫」，透過校院豐富的教學及臨床資源，串聯北中南長期著力於長照相關議題上之夥伴學校，規劃由初段、中段及末段的預防課程協助在校學生跨域增能，並輔導培訓的學生取得相對應的專業證照，另外也培訓專業種子教師，協助產業代訓業界學員。

隨著少子化的因素，基地場域選擇大同國小作為實作場域，以活化閒置校園空間，其中設有臨床實用性的高齡友善教學示範廚房、具有分享性的VR/AR 口腔照護模擬訓練區，及因應趨勢的大數據中心，希望能從口腔照護模擬訓練、輔助臨床診斷、智慧評估方法及飲食照護應用，一條龍的咀吞營養照護課程培育專業的咀嚼吞嚥人才，以補足長期照護人才缺口之不足，提升全民咀吞健康。

高雄醫學大學因位處於南部半導體S廊帶，大南方咀嚼吞嚥健康產業人才培育基地計畫也藉由這樣的優勢，以「精準創新・健康永續」為主軸，利用智慧科技來促進及提升人才培育，並藉由跨專業間對話與合作的空間，共同研發智慧醫療照護服務與產品，發展出商業策略模式，帶動相關產業之創新研發，打造高雄成為台灣精準健康標竿城市。