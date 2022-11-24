高齡暨整合個案管理師進行評估，幫助長者發現潛在的健康問題。(童綜合醫院提供)

隨著年齡增長身體功能逐漸退化，罹患慢性疾病與失能的風險也提高。梧棲童綜合醫院指出，為及早發現身體老化現象，該院承接國健署計畫結合預防保健與疾病治療，提供六大面向的「長者健康整合式評估服務」；由高齡暨整合個案管理師進行評估，幫助長者發現潛在的健康問題，針對身體異常項目給予介入建議，著手改善未來的老年生活，以減緩其衰老速度。

童醫院指出，依據內政部在今年十月底的統計資料數據，65歲以上人口數占總人口比率達17.42％，表示台灣正快速邁向超高齡社會。如何超前佈署？維護高齡者的健康與生活品質，以及延緩身體老化，就是童綜合醫院持續努力的目標。

童醫院表示，該院提供的六大面向「長者健康整合式評估服務」，包含認知功能、行動能力、營養、視力、聽力及憂鬱；迄今已有近120名65歲以上高齡長者接受評估，除協助找出是否有導致失能風險因子外；藉由與長者訪談過程來了解其心理層面，及早介入運動、營養、心理等處置，提供相關諮商資源參考，以預防及延緩失能的發生。

童醫院強調，依據評估結果發現，高齡者常出現的困擾是記憶衰退與容易跌倒等問題，但民眾卻可能認為是正常老化出現的情形置之不理；呼籲高齡者或家屬，除可一年一次到醫院進行長者健康整合式評估外，亦可定期每三個月一次進行居家自我檢視與初步評估。