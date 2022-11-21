新北市中和區、新店區被外界視作藍營票倉，民進黨候選人林佳龍勤跑盼衝高投票率，他今天下午先到新店，再到中和車隊掃街。他說，雖然這裡是深藍選區，但也看到選民很熱情，選情是比想像中熱，他接下來也決定加碼，希望能多衝刺新店、雙和地區的車掃和造勢。

林佳龍說，車掃就是最直接的方式，可以在最短的時間接觸最多人，這幾場造勢活動的反應很好，雖新店、雙和都被說是深藍選區，但他也看到選民蠻熱情，因此他決定加碼，能夠多衝刺在新店跟雙和地區的車掃跟造勢，「過去所謂的藍營票倉，不必然綠營選票開不出來，而且我們也有議員，都很堅強，母雞跟小雞一起來催票，讓投票率可以衝高」。

至於稍早新店建國市場發生大火，林佳龍則說，他也去過那裡兩次，這起意外跟消防公安和整個建築巷弄都有關係，這就是為什麼他要加快都更速度，推出四年四萬戶、一坪換一坪，就是要跟時間賽跑，讓老舊建築翻新，因為不是只有地震可能造成建築物倒塌，影響安全，其實平常的火災或消防等公安問題，因為巷弄狹小，都會造成救災困難，「我認為不能繼續放任下去，我們期待透過都更打造更安心的生活環境」。