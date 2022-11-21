牛肉河粉、越南麵包…是不少台灣人熟悉的越南美食，有網友發現，最近路上出現越來越多的越南美食，且價格、份量跟台灣在地小吃相比，CP值硬是高出許多，讓他好奇「越南美食店是不是崛起了？」貼文一出引發熱議。

原PO在PTT發文表示，現在台灣的路上好像出現越來越多越南美食，且這些越南美食在份量和口味普遍都贏過一般台灣小吃店，因此不禁好奇其他人的看法，「有人也有相同感覺嗎？有沒有八卦？」

對此，許多人紛紛回應，「牛肉河粉真的不錯」、「越南咖啡、麵包、河粉，特別的新鮮特別的好吃」、「台中火車站附近滿滿都是，偽出國」、「不油不膩清爽」、「牛肉炒飯好吃，價錢份量X打台店」，還有不少網友歪樓，「老闆一定都是女的，而且腰很細，都穿很低胸，乳溝沒有在怕人看的」、「老闆娘跟員工都很棒，我是說手藝」、「乳溝跟細腰很棒，吃的飽又看得爽」。

不過也有網友感嘆，這些越式美食在台灣落地生根一段時間後，似乎也開始變調，「我家附近的一開始好吃，後來越來越難吃，希望不是被教壞偷料」、「份量不錯但是有偷偷在縮水」、「早期用料通常都蠻新鮮的，近年不知道是不是在台灣學壞了…」。