在推特新老闆馬斯克宣布解除美國前總統川普的推文禁令後，一個民權聯盟今天敦促推特廣告商發表聲明，宣布將他們的廣告從這個社群媒體平台撤下。

路透社報導，在2021年1月6日美國國會暴動事件後，推特以川普可能進一步煽動暴力為由，停用他的帳號。馬斯克（Elon Musk）宣布解除封鎖後，川普被凍結近兩年之久的推特帳號週末重新出現在這個社群平台上。推特收入約9成來自數位廣告銷售。

多個民權組織組成的「阻止有毒推特」（Stop Toxic Twitter）聯盟說，馬斯克曾對廣告商說，在恢復被禁帳號方面，推特會深思熟慮，且將召集一個新的內容審核委員會。截至今天，推特還未成立這個委員會。

聯盟中的左傾監督組織「美國媒體事務」（Media Matters for America）負責人卡魯桑（Angelo Carusone）今天表示：「這是真正的違規行為。」他說馬斯克「從一開始就在撒謊」。

非營利團體「自由媒體」（Free Press）共同執行長龔薩雷茲（Jessica Gonzalez）在新聞稿中說：「在不到3週的時間裡，馬斯克就違背了他對民權領袖和廣告商所做的每項承諾。」

馬斯克收購推特後立刻著手大規模裁員計畫，解僱了溝通團隊大多數成員；推特並未立即回應置評要求。

馬斯克這個月抱怨說，維權人士的施壓已導致推特「收入大減」。

推特上週開始恢復遭禁止或暫時停用的帳號，包括喜劇演員凱西葛里芬（Kathy Griffin）、川普以及共和黨籍聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）的帳號都已重新出現在這個社群平台上。

卡魯桑說，根據與聯盟私下談話、公開聲明和市調公司Pathmatics提供的資料，今年總支出排名前100的推特廣告商中，有51家已暫停投放廣告。

他說，「阻止有毒推特」聯盟敦促尚未宣布要暫停投放廣告的廣告商發表公開聲明，並協助向另外49家未採取行動的企業施加壓力。

卡魯桑說：「你必須表明立場並劃清界限。對於這些大手筆的廣告商來說，宣布停止投放廣告是很重要的事情。」

他還說，聯盟將考慮在本週稍後點名尚未發表公開聲明的企業。