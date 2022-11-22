中國國家主席習近平日前於二十國集團（G20）峰會場邊斥責加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）引發話題，事件起源於杜魯道表達中國對加國選舉干預的關切。根據杜魯道20日最新說法，他並未收過加拿大候選人受中國資助的報告。

據加拿大國際廣播電台（RCI）報導，杜魯道週日在突尼西亞法語國家及地區國際組織（OIF）峰會結束後的新聞發布會上表示，他沒有收到過關於某些加拿大2019年大選候選人可能受到中國政府資助的報告。

當記者追問，他是否接到其他關於中國試圖影響2019年大選的匯報時，杜魯道只回答稱，他已經要求安全官員注意相關報導，並向議會委員會提供所有可以公開的訊息，他本人無可奉告。

加國總理辦公室上星期發表的簡報說，杜魯道在G20上向習近平談及相關報導中所說的中國對加拿大選舉的干預。各大媒體紛紛轉載此消息，引起習近平的不滿，因此發生兩人再次相遇時的針鋒相對。

加拿大環球新聞此前引用多個匿名消息來源報導，加拿大安全情報官員今年1月份向杜魯道匯報，中國政府採取各種手段滲透、干預加拿大。報導中所講事件中引起最多關注的，是中國曾在2019年加拿大大選期間暗中資助11名候選人和一些競選團隊成員。