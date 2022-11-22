美國期中選舉確認由共和黨執掌眾議院，民主黨續掌參議院，新一屆的國會也即將在明年一月上路。外交部北美司副司長馬博元今天表示：「我們可以很有信心的跟各位報告，無論這次選舉結果如何，國會友台整體態勢均不會有太大改變。」

美國期中選舉截至目前結果，眾院435席當中，共和黨成功拿下過半席次218席，民主黨則拿下212席。其他有5個席次目前因為差距過近、或是開票尚未完成，所以結果還沒有揭曉，但已經不影響共和黨在下一屆國會取得多數。

至於參院改選的35席中，民主黨、共和黨基本上都守住原先掌握的席次，只有一個地方例外：原來共和黨籍參議員Pat Tommy（R-PA）退休後遺留的賓州席次這次由民主黨獲勝，所以民主黨已掌握50席。雖選情最膠著之喬治亞州仍待12月6日第二輪投票才能確定勝負誰屬，考量副總統擁有打破平局的關鍵票（Tie-Breaking Vote），故已確定民主黨為參院多數黨。

馬博元說，從過去兩年來美國國會的各種友我舉措，大家都清楚知道國會兩黨對台美關係的支持、對台灣安全的關心與堅定承諾，具有高度共識。在目前的第117屆國會中，提出支持台灣的法案、議案已經超過80項，遍及安全、經濟乃至國際參與等各種領域，提案議員涵蓋兩院、兩黨。

他表示，每次選舉都難免有一些好朋友離開，比如說，聯邦參議院軍事委員會的重量級議員、也是參院台灣連線共同主席James Inhofe（R-OK）宣布退休，聯邦眾院外交委員會西半球小組主席、也是眾院台灣連線共同主席Albio Sires（D-NJ）、及另外一位共同主席Steve Chabot（R-OH）等人也即將退休或離任。不過，每屆國會也都是交新朋友的機會，第118屆新國會即將在明年1月上任，我們會積極展開與新科議員的交往，也相信台灣連線共同主席一定會有很好的接替人選。

馬博元指出，所有沒有完成立法的法案，在國會換屆時都會歸零。面對全新的開始，也確保台灣議題持續在國會享有跨黨派支持，我將加強與兩院兩黨聯繫並平衡交往，確保不論新科還是連任國會議員對台美關係都有即時的了解與支持，一起穩健推動各項強化台灣安全及提升雙邊關係之要案。