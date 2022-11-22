隨著邊境解封，旅遊商務活動漸趨頻仍，餐廳也紛紛端出各式亮眼的主題餐會吸客；以道地台味征服不少國內外饕客的欣葉台菜，近期規畫傳統台式宴客菜 -「記憶中的台北味道 - 欣葉台菜宴」，標榜復刻自己的古早味，將數道消失已久的費工手路菜再次搬上桌，以當代的宴席思維納入一道道經典佳餚呈現。

除了珍饈美饌與可暢飲的迎賓古早味飲品，現場還安排了有趣懷舊體驗區，包括師傅現場製作，回味台灣傳統甜點的「古早味花生糖潤餅卷」，輸入日期便可回顧新聞，看看更多歷史上當天的「報時光 舊報紙互動機」，以及從食材感受早期貿易中心芳華，大稻埕氣味映像的迷你迪化街南北貨小舖；帶領賓客以一個餐期的時間，體驗昔時熱鬧的台式宴客氣氛，共享記憶中的台北味道。

「欣葉台菜宴」日前於10月24日熱鬧開桌後，11月28日將再舉辦第二場，即日起接受報名，每桌10人席25000元＋10％，另贈欣葉特調祕方「欣葉經典醬油膏」伴手禮一份。