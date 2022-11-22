全球股市目前雖開啟反彈，然今年以來回檔幅度仍相當深，東北亞雙雄的台股與南韓股市更可說是難兄難弟，花旗環球證券指出，兩相權衡之下，台股的評價折價幅度更深，許多壞消息也已經反映在股價上，投資選擇以台股優先於南韓股市。

花旗環球證券策略研究團隊本次針對亞洲不含日本市場展開不小調整，提供旗下客戶布局依據，評為「加碼」的市場有MSCI中國、香港與馬來西亞，後二者為升評入列；「中立」的市場包含印度、台灣、新加坡、印尼；「減碼」市場則有南韓、菲律賓與泰國。同時，花旗環球並未對個別市場提出指數高點預期。

台灣與南韓本次都遭到花旗環球策略團隊降評，惟台灣僅降為「中立」，優於南韓的「減碼」。花旗環球證券解釋，儘管台股與韓股今年修正都極為猛烈，評價看來均相當低廉，雖然南韓15年來本益比中間值是11倍、為區域內最低，但台股現階段本益比才10倍，比起長期平均的15倍明顯折價。

花旗環球證券進一步說明，除了台股已反映了較多壞消息外，雖然企業獲利面臨風險，但台灣的總體經濟表現相對扎實，像是通膨較低、政策緊縮程度較輕等。相對地，南韓企業獲利下行風險也相當大，面臨匯率逆風與晶片需求低迷壓力，花旗環球策略團隊選擇持較戒慎態度。

里昂證券台灣區研究部主管陳鈞寧提醒，儘管不少負面消息已經反應在台股先前跌勢中，然部分企業對第四季看法，預示對明年展望亦偏保守，還不到全面轉樂觀時刻，研判近期的反彈波主要來自市場情緒改善，而不是基本面出現長足進步，投資台股以鎖定關鍵受惠題材為核心策略。