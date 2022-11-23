影》「疫苗掮客說」成陳時中豬隊？薛瑞元最新回應

衛福部長薛瑞元日前一句疫苗掮客引起爭議，今（23）日他前往立法院備詢前接受訪問，強調行政機關的責任是盡早阻擋可能的詐騙行為，而此次狀況是都已經提前擋掉，因此沒有相關的行為發生，也就沒有告發或公布的問題。

薛瑞元日前稱，民進黨台北市長候選人陳時中阻擋了疫苗騙子的利益，才因此被懷恨在心，掮客、騙子等說法引起各界討論，猜測是指前副總統呂秀蓮，前行政院長、台灣東洋董事長林全，或是佛光山等曾想捐疫苗的宗教團體。

針對為何不公布名單，甚至是不找檢調進行調查的質疑，薛瑞元表示，這些可能的行為在著手進行前就都被擋掉，沒有到實行階段，所以不構成所謂「未遂犯」的條件；他強調，行政機關的責任是當可能發生詐騙情形時，盡早的把狀況擋住，才能對人民有所保障，而因為沒有「實際動手」，所以也沒有任何告發或公布的問題。

至於近期台灣確診死亡率排名狂升，薛瑞元則解釋，因近幾周台灣確診數快速下降，但死亡數反應的其實是幾周前的疫情狀況，因此當分母（確診數）迅速下降，但分子跟不上時，才導致近期死亡率有看似竄高的情形發生。