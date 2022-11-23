網紅「四叉貓」劉宇近日在臉書連載民眾黨相關的內幕故事，爆出了「寄生國會」的細節，包括2020年不分區立委剛上任時，將黨的人力放在黨團辦公。民進黨立委郭國文表示，民眾黨主席柯文哲的寄生手法大家都看在眼裡，「我認為非常不足取」。

四叉貓指出，民眾黨在2020年拿下不分區立委後，柯文哲曾經下令，立委們只有聘用辦公室主任的人選可以自行決定，其他助理缺額全部由黨中央統一派任，這樣就能要求助理們不只處理立院工作，還能順便處理黨務。但柯選後就出訪北歐，因此命令沒人遵守，柯回國後不滿，認為還是要集權管理合署辦公，所以又下令辦公室必須回捐一個助理到黨團，同時將所有黨中央的核心人力，都放在立法院黨團辦公，形同「黨團 = 黨中央」，柯文哲每個禮拜三也去立法院黨團開黨務會議。

四叉貓說，寄生國會的原因除了柯文哲希望能集體作戰之外，還有一個很大的理由，就是禮座大樓的中央黨部辦公室空間不夠，又是建商「借」他的，不想額外花錢找中央黨部辦公室，才想到此策。當時包括民眾黨的文宣部、國家治理學院、智庫、財務部，甚至連當時的媒體總監黃文財，都利用立法院黨團的空間上班。

郭國文對此表示，民眾黨寄生國會的傳聞不斷且無所不用其極，包括近日爆出的捐出人頭助理、浮報加班費等爭議，都涉及立法院的預算與資源。郭國文說，柯文哲市長連任之後也是用類似的概念，利用北市政府的資源延續黨主席的聲望，擴大民眾黨的政治版圖，甚至間接成為無黨籍台北市長候選人黃珊珊的競選後援會體系。

郭國文說，柯文哲慣用體制內資源，擴展民眾黨的政治實力，這種寄生手法大家都看得非常清楚，「我認為非常不足取」。