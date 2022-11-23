位於高雄愛河灣精華地段的「大元國際大樓」，完工後空置17年至今，是高雄知名的閒置大樓。大元建設董事兼總經理馬瑞辰看好亞灣周邊發展，將於年底斥資整建。根據大元建設規劃，整建並啟動同步招商，將在1年內完成翻修，B1至3樓為商場、4至18樓要打造A級海景商辦或部分飯店等空間，19至21樓則引進高檔餐廳及招待所。

「大元國際大樓」位於愛河灣，占地806.46坪、建坪則達1萬3,709坪，為地上21層、地下4層商用大樓，具山海河港景觀，可說是位於亞灣精華地段，不過，目前唯一功能是做為廣告看板。

高市經發局指出，大元建設是在今年9月由董事兼總經理馬瑞辰率團隊到市府拜會，會中表示是因看好高雄近年產業轉型帶動商業活絡發展，其中亞灣區發展5G AIoT及推動水岸經濟，區域內高流、港埠旅運中心相繼啟用，燈會、文博會和設計展的舉辦吸引人潮不斷，加上輕軌串聯，明顯看到城市轉變帶動商業活絡，決定今年底前啟動大樓整建。

根據大元建設規劃，「大元國際大樓」1年內將完成翻修，B1至3樓為商場、4至18樓要打造A級海景商辦或部分飯店等空間，19至21樓則引進高檔餐廳及招待所，打造複合式的完善商業及休憩空間，盼聯手高市府同步招商，帶動亞灣區水岸及周邊場域發展。

對亞灣區具地標區位的商辦大樓重新活化，高市經發局局長廖泰翔表示，亞灣5G AIoT創新園區已吸引逾130家大廠及新創進駐，創造近千億元投資及5,700個就業機會。剛推出的「亞灣2.0」計畫已有國泰金控進駐成立資訊開發中心，國內四大金控及電子五哥也表達高度投資意願，未來將與中央合作開發現有27.8公頃大型水岸基地，打造企業集團旗艦中心聚落，形塑兼具休閒觀光與金融經濟的開放水岸廊帶。