黃珊珊商圈拜票巧遇王世堅 王世堅狂揮雙手：加油！我虧欠你

無黨籍台北市長候選人黃珊珊23日展開6大商圈走訪行程，途經後站商圈時，恰好遇到交情甚好的民進黨台北市議員王世堅，兩人隔著馬路熱情揮手、比讚，黃珊珊大喊加油，同選區的民眾黨台北市議員候選人林珍羽團隊也高呼「山珍海味世堅情」，王世堅燦笑回應「黃珊珊加油！王世堅虧欠妳」。

王世堅和黃珊珊是多年的議會同事，在黃珊珊宣布參選市長後，王世堅多次表態力挺，還大讚對方正直、有毅力，此舉也讓部分綠營支持者不滿，但王世堅強調，將全力替黨籍市長候選人陳時中拉票。

無黨籍台北市長候選人黃珊珊23日至松江市場掃街拜票。（粘耿豪攝）

黃珊珊下午開啟「步兵模式」，自上午6時從環南市場出發，再前往中山、大同區與林珍羽合體，徒步走訪多個市場，行經後站商圈時，恰好遇到王世堅車隊經過，黃珊珊隨即熱情揮手，大喊「加油」、「謝謝你們」，同選區的林珍羽團隊也高喊「山珍海味世堅情」口號，現場「凍蒜」聲不絕於耳。

站在掃街車上的王世堅也開心回應，拿起擴音器高聲直呼「黃珊珊加油！王世堅虧欠妳」 ，隨後舉起雙手不斷向揮手，即便車隊仍在行進中，他還是頻頻轉頭和黃珊珊、林珍羽團隊致意，氣氛相當融洽。