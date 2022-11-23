位於梓官區的信蚵公園今年初啟動改造方案，經過與民眾集思廣益後，決定以海洋世界為主題，在設施上融入海洋生物意象，除了兒童的遊樂設施外，市府也納入家長意見，新增家長可使用的遊樂器材，讓到公園的家長與小朋友能在海洋風情的公園做遊憩。

信蚵公園在地墊上設計了富有海洋意象的設計，設施顏色也挑選大海的藍色做搭配。公園內分為小朋友的大船遊戲區與成人的體健設施區；大船遊戲區設有魚網攀爬架、溜滑梯、鞦韆、彈簧床等設施；體健設施區則設有腰背按摩器、拉槓等設施供大人做使用。

養工處表示，目前已完成梓官區、路竹區、彌陀區及橋頭區的特色公園，全市特色遊戲場正接續改造完成，讓大小朋友可以在公園裡悠閒地盡情玩耍休憩。

前往信蚵公園遊玩的陳小妹表示，新的溜滑梯跟彈簧床都很刺激很好玩，玩到都不想回家了；陳媽媽則說，小朋友在玩的時候她就在座椅這邊休息，偶爾去用腰背按摩器舒展筋骨，全身舒暢。