許姓男子因案入監服刑，蘇姓妻子原本承諾願意等他回來，但今年5月間，他卻在獄中接到「新生兒出生登記」通知，驚覺被戴綠帽，向妻子及其外遇對象蔡姓男子求償50萬元。儘管蘇、蔡2人都沒有出庭及提出書面說明，但台南地院調取戶籍謄本與孩子出生證明書後，確認孩子的父親是蔡男後，判處2人應連帶賠償15萬元。

許男主張，他與蘇女於2018年11月結婚，婚後育有1子，夫妻感情原本和睦，後來他因案入監服刑，妻子原本說願意等他，不會離婚；不料，服刑期間，竟接獲戶政事務所通知有關新生兒出生登記事宜，擬於5月底辦理姓氏抽籤，經檢視出生證明書，才知道妻子在婚姻存續期間與蔡男交往，還受胎生下一子，嚴重侵害他的配偶權，據此提告並向2人求償50萬元。

台南地院簡易庭通知蘇、蔡2人開庭，但他們都沒有出庭或提出任何書面說明。不過，法官調查發現，許男與蘇女在2018年11月間結婚後，同年12月初許男因案收押，並從2019年1月中旬入獄服刑迄今。後來，許男雖與蘇女於2022年1月中旬兩願離婚，但在2人婚姻尚存續期間，蘇女與蔡男交往、發生性關係，並於今年3月下旬產下1子，有戶籍謄本及孩子出生證明作為佐證，認定許男的主張真實，判蘇女與蔡男應連帶賠償許男15萬元。