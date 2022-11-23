飛宏充電樁業務發酵，飛宏看好明年充電樁營運有機會比今年成長2、3倍，加上充電樁毛利率約有30～40％，雖然電源本業在市場不佳下營運保守看待，然而在充電樁高速成長加持下，飛宏明年毛利率與獲利能力有機會挑戰優於今年，充電樁營收貢獻度則可望由今年前三季的8.5％，在3～5年後來到50％以上。

飛宏23日召開法說會，由飛宏總經理林洋宏、飛宏的充電樁子公司馳諾瓦董事長林飛宏主持。飛宏第二季、第三季都繳出獲利成績單，然而本業從2020年第一季以來持續處於虧損狀態，而高庫存金額與水位也備受關注。

林洋宏表示，飛宏從第二季起調整電源產品的庫存，目標是將電源產品的庫存金額控制相當於兩個月營收水準以下，不過馳諾瓦的充電樁從接單到交貨、收款的週期很長，平均長達4～6個月，模式與電源差異很大，是飛宏整體庫存偏高的主因，飛宏電源本業在電子產業展望負面下，保守看待電源的營運。

而曾讓飛宏股價多次大漲的充電樁業務，馳諾瓦表示，飛宏的充電樁出貨量直到今年第三季才正式放大，前三季充電樁對飛宏的營收貢獻度為8.5％，預計第四季充電樁營運可望延續第三季的趨勢，並帶動全年充電樁營收貢獻度繼續上揚，明年馳諾瓦營運可望與充電樁市場成長同步，也就是比今年成長2、3倍，成為明年飛宏最大動能，由於馳諾瓦毛利率與西方大型同業差不多，約在30～40％左右，將有助於飛宏明年繳出毛利率與獲利能力優於今年的成衣單。

至於中期來看，在充電樁市場高速成長下，馳諾瓦預期3～5年後充電樁在飛宏的營收占比有機會達到50％、甚至更高。

林飛宏表示，充電樁營收占比來看，美國貢獻4成、歐洲貢獻3成、日本2成，包括台灣在內的其他地區合計占比為1成，雖然馳諾瓦充電樁業務從中國發跡，但是在中國經營充電樁的潛規則太多、殺價太激烈，身為台商的馳諾瓦也不容易拿到當地政府補助，馳諾瓦不會聚焦中國市場，不過在美國、歐洲、日本馳諾瓦都有本地的合作夥伴，目標是在當地能夠出貨。