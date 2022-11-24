地方九合一大選後天投票，前總統馬英九今在臉書表示，日前有兩句順口溜流傳，「票投民進黨，青年上戰場；票投國民黨，兩岸無戰場」，呼籲民眾11月26日用選票，反映台灣民眾對和平的殷切盼望，「選擇和平，拒絕戰爭」。

馬英九說，一直期待民進黨政府拿出勇氣與智慧，記取俄烏戰爭慘痛教訓，體察國際社會對和平殷切盼望，避戰謀和，但蔡政府仍執著「抗中保台」路線，盼再熱賣「芒果乾」謀取政治利益，國家安全與台灣民眾福祉顯非蔡政府最重要考量。

馬英九指出，二次大戰後歐陸最大規模戰爭的俄烏戰爭，爆發到今天為止正好滿9個月，兵凶戰危導致烏克蘭生靈塗炭，家園殘破，數百萬人流離失所，痛苦不堪，俄羅斯發動戰爭難辭其咎。

馬英九說，同樣在台海也是風雲日亟，今年8月中共發動圍台軍演後，兩岸情勢更為險峻；再加上10月中共「二十大」召開後，本月東協、G20、APEC國際會議舉行，美國總統拜登與大陸領導人習近平會晤，國際與兩岸形勢已重大改變。

馬英九表示，我國古代大兵學家孫武曾說「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城」，面對兩岸爭端，台灣應採用孫武的上策，用「伐謀」與「伐交」代替「伐兵」與「攻城」，如此則人民幸甚，國家幸甚。