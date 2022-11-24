周六就要選舉投票，不過政府已宣布確診者不得投票。國民黨立委賴士葆批評，蔡英文總統一方面疾呼捍衛民主自由，一方面卻創造「剝奪40萬人投票權的不光榮歷史」，如此甘犯眾怒禁止公民投下神聖一票的權利，已累積人民對蔡政府的仇恨值。

賴士葆在臉書發文說，蔡英文任內改寫很多歷史，這回又創造「剝奪40萬人投票權的不光榮歷史」。既矛盾又諷刺的是蔡英文上星期在中常會呼籲大家返鄉投票，她說要讓國際社會看到我們捍衛民主自由，殊不知蔡英文讓國際社會看到憲法賦予人民最基本的選舉權被政府剝奪，算什麼民主？疫情或確診只是藉口，世界上很多國家都想盡辦法讓人民投票，惟蔡政府禁止人民投票。

他說，中選會、衛福部都在唬弄百姓，只要政府真的想捍衛民主自由，想徹底落實人民選舉權，技術上都可以克服，世界上各國多的是通訊投票，台灣為何不做？已經開放邊境，為何就是不開放小三通讓台商台幹返鄉投票？司馬昭之心路人皆知。

賴士葆指出，當初蔡政府想為林智堅量身訂做推動竹竹併，不符合人口數門檻，蔡政府表示可以立即修法，為了一人之私可以因人設事。現在為了政黨之私的選票算計考量，竟然大膽到沒收40萬人的公民投票權，這樣獨裁膽大妄為到難以想像。蔡政府違法違憲的事例罄竹難書，政府再怎麼偉大，也不該甘犯眾怒禁止公民投下神聖一票的權利，蔡政府覺得小事一樁，不顧輿論反彈，這就是在累積人民對蔡政府的仇恨值。