訊連(5203)宣布與全球超過150位合作夥伴、服務橫跨100個國家的韓國上市門禁機大廠UNIONCOMMUNITY合作，將訊連人臉辨識技術整合於其Ubio-X Face Premium門禁機中。Ubio-X Face Premium門禁機搭載FaceMe SDK人臉辨識引擎並配備恩智浦NXP晶片，主打長距離、行進間多人辨識，偵測範圍長達4公尺，還能偵測口罩是否正確配戴，並支援紅外線攝影機防偽功能，辦公大樓、商場、公寓住宅皆可導入。

新一代Ubio-X Face Premium門禁機搭載FaceMe SDK人臉辨識引擎，與過去機型相較，增加長距離、行進間的多人辨識能力，大幅提升使用體驗。借助FaceMe技術，人員出入時不必停下腳步，也能被捕捉並完成身分識別，其偵測範圍更長達4公尺，且可同時偵測多名人員，大幅改善使用者體驗。

UBio-X Face Premium支援人臉、指紋、卡片、手機門禁卡、QR code或輸入密碼等6種認證方式，藉由各式驗證方法，可防範身分假冒的情形，相當適合用在安全性要求高的研究設施或金融機構。企業也能依據需求與使用情境，在6種驗證方式中選擇其一，大幅提高便利性。FaceMe也支援紅外線(IR)攝影機防偽，能有效防止有心人士以相片或影片冒用身分。