根據TrendForce統計，2022年第三季新能源車(包含純電動車、插電混合式電動車、氫燃料電池車)銷售總量為287萬輛，年成長70%。其中純電動車(BEV)銷量為214.7萬輛，年成長75%，插電混合式電動車(PHEV)銷量71.4萬輛，年成長57%。

純電動車方面，第一名的Tesla銷量34.4萬輛，市占率維持在16%，但銷量與第二名的比亞迪距離再次拉近，比亞迪第三季銷售25.9萬輛純電動車，年成長182%，與Tesla的銷量差異已連兩個季度小於10萬輛。上汽通用五菱和Volkswagen則與上一季的名次相同，分居第三、四名。值得注意的是第五~十名皆由大陸品牌囊括，而像是幾何汽車和MG(由上汽集團收購)都是首次擠進前十名，主要原因與大陸市場需求熱絡有關。相對地，如Hyundai、Kia就被擠出前十大之外，掉出前十名的還有小鵬汽車，該品牌表示其新車G9大規模交付會落在今年10月，因此第四季的表現攸關小鵬汽車是否能繼續留在前十名中。

插電混合式電動車方面，比亞迪以27.9萬輛位居第一，市占率39.1%，然而其他品牌即便銷量增加，市占率卻依舊未能突破10%。兩大德系豪華車品牌中，Mercedes-Benz在大陸和德國兩大市場的銷量較第二季有所增加，使其排名回升至第二名，BMW歐洲銷量下滑，因此第三季在銷量和排名上都出現衰退。而中國品牌傲圖(AITO)首次進入前十大排名就排在第五名，除了銷量急速增加外，傲圖是賽力斯集團與華為深度合作的品牌，車輛展現了大量的華為汽車技術能量，使得傲圖的銷售表現成為華為在汽車發展上的觀察重點。

TrendForce表示，第四季主要的動能包括秋季新車上市和年底促銷，第三季銷量下滑的車廠中，有部分原因來自於第四季有新車或改款計畫使得消費者處在等待期，就全年而言仍有機會靠第四季衝高銷量。另外，大陸新能源車補貼退場前的購車潮加上各家車廠推出的購車優惠，讓大陸市場繼續維持熱度。