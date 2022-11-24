王雪秋表示，自己是最資深的新人。（王雪秋提供／李奇叡新北傳真）

九合一選戰倒數，今年有不少年輕人投入里長選舉，新北市中和區安順里長候選人王雪秋主打「年輕有活力、安順新氣象」，她表示，自己是最資深的新人，擔任議員助理長達12年，有最專業的服務，也是國民黨在安順里唯一提名，呼籲里民11月26日支持新北市長侯友宜，也給她一個為里民服務的機會。

王雪秋提出五大主軸，要守護社區治安及居住安全、專職里內服務、關懷與照護、交通優化診斷、提升環境衛生及城鎮美學。她表示，安順里不能再停止發展，不然將變得更落後，生活機能一直消失，公共設施路面不平，水溝不通等，都跟居家安全息息相關，沒有優質生活環境，就沒有生活安樂，時代在進步，安順里也需要進步改變，才能達到生活品質提升，成為一個安居樂業優質社區。

王雪秋說，在議員服務處12年，有豐富的民眾服務經驗，只要民眾遇到困難，一定會盡心盡力去完成，自始至終都抱著熱忱服務的初衷去做事；她承諾，給她4年，安順里保證不一樣，她一定會用熱忱服務的心讓安順里更進步、更有活力。