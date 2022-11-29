中信金(2891)子公司台灣人壽旗下中信資融推出全新金融支付工具「Fula付啦」APP，正式進軍先買後付（BNPL ,Buy Now Pay Later）市場，民眾只要下載註冊「Fula付啦」APP，通過相關驗證，最快5分鐘就能取得信用額度，享有分期付款的功能。

中信資融表示，「Fula付啦」先買後付，是全數位化的第三方金融支付工具，為目前國際金融支付的趨勢，最受千禧世代和Z世代青睞，它的原理就是先幫客戶代墊費用給商家，再請客戶按期繳費給「Fula付啦」，是一種讓客戶、商家和第三方支付共好的金融服務。 「Fula付啦」品牌標識以年輕圖像化英文字母，展現「眨眼微笑」的活潑意象，傳達「眨眼間即刻享受」的品牌概念，代表消費者在每次支付的瞬間都能「打開Fula打開生活」的品牌精神，聰明安心消費無負擔。

「Fula付啦」與多家知名企業合作，包括電商、汽機車、數位3C、家電、醫美、教育、藥妝、生活百貨等，聯合線上和線下數千家不同產業夥伴提供消費分期服務，建構多元消費場景，期許服務百萬會員客戶、百億分期金額。

「Fula付啦」APP不但整合中信金集團內部資源、外部多元數據以及科技風險管理模式，更運用母集團研發的光學字元識別（OCR, Optical Character Recognition）和AI人臉辨識技術，以全自動化申請流程，打造兼顧風險控管和客戶體驗的新型態風管模式；另外為了預防信用不當擴張，「Fula付啦」APP還有「分期小管家」的服務功能，讓消費者可依個人財務規畫設定分期上限提醒。