今年下半年才正式推出的「全盈付」，由於涵蓋全家便利商店等廣大生活消費通路，推出之後已陸續有銀行業者展開結盟，其中兆豐銀5日宣布，與全盈支付合作開發的「電子支付連結存款帳戶付款服務（Account Link）」，已於111年12月1日正式開放使用，希望透過雙方合作，使兆豐銀行建立的數位金融生態圈更上一層樓，並吸引更多的客戶加入線上金融服務。

除了和電支業者合作，兆豐銀行亦整合集團資源，包括在金管會所推動的開放銀行政策裡，兆豐銀指出，透過金控集團跨子公司的合作，目前兆豐行動銀行APP，已可開放同時查詢在銀行、證券與保險的資產資料，同時也以「敏捷式開發」技術，使兆豐銀的數位金融服務不斷升級，未來將持續尋求跨業合作夥伴，進行跨領域合作與資源整合，建構更完善的金融生活圈。

全盈支付從「全家便利商店」的FamilyMart APP首頁即可點擊「支付升級」註冊並登入使用，兆豐銀表示，服務上線後，兆豐銀行客戶即可於全盈+PAY中選擇連結兆豐銀行新台幣活存帳戶，連結成功後即可使用全盈+PAY來進行付款、儲值、提領電支帳戶餘額等服務；對此兆豐銀也指出，全盈+PAY是「零售生態圈」的電子支付服務，除了可於全家便利商店使用外，亦可於全台多家知名品牌店家使用，如屈臣氏、摩曼頓、大都會車隊、可不可熟成紅茶等生活百貨、餐飲、交通、藥妝品牌，日常生活各類消費所涵蓋的面向非常廣泛，因此兆豐銀相信彼此的合作可幫助兆豐銀客戶對無現金支付的運用空間更加廣泛，亦能讓數位金融服務能夠更融入客戶的日常生活。