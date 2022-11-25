日盛投信25日表示，近期通膨、戰爭、升息等利空淡化，美國仍在震盪走高階段，本波台股急漲近2,000點後，指數橫盤整理籌碼。觀察台股後市，在聯準會會議紀錄的偏鴿、部分電子股庫存調整告一段落、中國清零政策可能放寬等利多挹注下，預期盤勢將呈現類股良性輪動表現。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，Fed會議紀要內容傾向鴿派，市場預期Fed 12月有望放緩升息，有助於評價修復，型態上觀察，加權指數連日上漲、突破並站穩半年線，短、中期均線持續向上走揚，目前有利多頭續攻，只要國際股市未出現重挫反轉，無須過度擔憂，操作上可順勢布局。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，觀察電子產業現況，現階段消費電子庫存去化問題仍在進行，記憶體庫存有部分改善；銅箔基板（CCL）及顯卡等次產業因2022年狀況不佳，反而沒有庫存拖累；伺服器遠端管理晶片（BMC）及手機感測器亦因2022年一直沒有得到晶圓廠的足額供應，使庫存水位偏低，2023年台股類股獲利差異大，產業上避開消費電子供應鏈，以先進製程半導體代工、伺服器相關高速傳輸，汽車電子及蘋果供應鏈為主要觀察族群。