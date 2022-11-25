中國人民銀行(央行)下午宣布，為保持流動性合理充裕，促進綜合融資成本穩中有降，落實穩經濟一籃子政策措施，鞏固經濟回穩向上基礎，人民銀行決定於2022年12月5日降低金融機構存款準備金率0.25個百分點（不含已執行5％存款準備金率的金融機構）。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.8％，共計釋放長期資金約5000億元人民幣（下同）。此次為全面降準。

人行稱，將堅決貫徹落實中共二十大精神，加大穩健貨幣政策實施力度，著力支援實體經濟，不搞大水漫灌，兼顧內外平衡，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，支持重點領域和薄弱環節融資，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

大陸總理李克強周三主持國務院常務會議時，已預告「適時適度降準」。人行果如市場預期在今日宣布降準。人行上一次降準在今年4月，當時下調0.25個百分點，屬全面降準，向市場共釋放長期資金約5300億元人民幣。當時宣布降準後，市場解讀為不及預期，恒指在下一個交易日大跌490點，並在未來一個月跌幅達9.42％。

對於此次降准的目的，人民銀行有關負責人今日解釋，一是保持流動性合理充裕，保持貨幣信貸總量合理增長，落實穩經濟一籃子政策措施，加大對實體經濟的支援力度，支持經濟質的有效提升和量的合理增長。二是優化金融機構資金結構，增加金融機構長期穩定資金來源，增強金融機構資金配置能力，支援受疫情嚴重影響行業和中小微企業。三是此次降准降低金融機構資金成本每年約56億元，通過金融機構傳導可促進降低實體經濟綜合融資成本。

此次降准共計釋放長期資金約5000億元。此次降准為全面降准，除已執行5％存款準備金率的部分法人金融機構外，對其他金融機構普遍下調存款準備金率0.25個百分點。