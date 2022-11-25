選戰倒數1天！北市議員候選人高揚凱街頭拜票最後衝刺。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

選戰倒數1天！北市議員候選人高揚凱街頭拜票最後衝刺。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

選前最後一天，國民黨台北市議員大安文山候選人高揚凱，大清早5點多就前往辛亥路與興隆路口向鄉親朋友拜票，拜託大家明天務必要出來投票，與馬前總統逗陣搶救在地的好厝邊、鄉親自己的子弟9號高揚凱；他表示，辛亥與興隆路口一向是選戰的兵家必爭，因此特別搶早來佔個好位置，籲請大家土親人更親，鄉親一條心。

高揚凱是前總統馬英九的老鄰居，更用實際行動力挺高揚凱，在他競選總部成立大會上，馬總統特別親臨會場，以高揚凱「文山老鄰居」的身份向鄉親懇託，「高揚凱是優秀的在地子弟，個性忠厚老實、做人誠懇實在，他不投機取巧、也不表演作秀，是最值得鄉親信賴與付託的市議員人選。」

高揚凱也籲請鄉親，給自己一個機會，終結30年來没有「在地議員」的遺憾。

高揚凱指出，文山地區已經30年來沒有選出真正土生土長的「在地議員」，所以地方的老問題總是一拖再拖、建設一直停滯落後，這是咱鄉親父老心中的痛；因此，他懇請鄉親「在地挺在地、文山大團結」，讓他有機會為鄉親服務、為地方拼建設、拚翻新。

明天就要投票了，高揚凱特別感謝參選以來，一路指導與鼓勵他的許多長輩們，從馬前總統、考試院前院長關中、前高雄市長韓國瑜、台南市長候選人謝龍介、台北市長候選人蔣萬安、立委林奕華和立委賴士葆，還有更重要的眾多鄉親朋友，對他的力挺及支持。