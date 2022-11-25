立法院長游錫堃在晚間8時左右登台，他先感謝8年前只差2萬4千多票就贏了，雖然沒有贏，但是很多人努力給他支持。但他也說，希望8年前的遺憾不要重演，因為後來有人告訴他，「水牛伯，我想說你不會贏所以沒去投票。」因此他呼籲明天一定要去投票。

「如果8年前投票率撐高一點我就贏了！」游錫堃說，所以這一次我們不要再有遺憾，他告訴現場民眾，明天不論有多困難，都要克服困難去投票，給林佳龍一個機會替新北市服務，如果當選也需要有人在議會可以給他支持，讓他的政策可以實現，所以要支持有台灣主體性、捍衛台灣主權的議員候選人。

游錫堃說，很多人說「求和才能避戰」，但是如果真是如此，西藏、香港就不會是現在這個樣子，所以求和沒以辦法避戰，想要避戰只有備戰，唯有備戰才能避戰。

游錫堃強調，有國外媒體認為台灣的防衛意識不夠，但是台灣精神是很強的，所以全民一定要把台灣精神找回來，一定要誓死捍衛台灣，而這次的投票就是用行動來表示我們捍衛台灣的主權及台灣的主體性。

所以明天把票投給顧台灣的人就是最好的備戰，把票投給林佳龍也讓很多代表台灣主體性的候選人都能當選，才能捍衛台灣，只有捍衛台灣主體性兩岸才能和平，因此游錫堃最後呼籲民眾給林佳龍一個機會。