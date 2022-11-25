立委鄭正鈐（左）、前立委徐欣瑩（左二） 、和立委林思銘（右）合體，力挺林為洲當竹北市長。（羅浚濱攝）

選前之夜，國民黨竹北市長候選人林為洲在竹北市新崙公園舉辦感恩音樂會，除給支持者溫馨的音樂饗宴，前立委徐欣瑩、立委林思銘和鄭正鈐都來站台力挺，連竹縣綠營大老林光華更是坐著輪椅來向竹北鄉親喊話，給林為洲當市長，讓竹北市更進步。

林為洲表示，他宣布參選至今，提出「週週辦活動，竹北週末不無聊」政見後，每週在他的不無聊小市集舉辦親子、電競、單身族群等多樣類型的活動，皆與競選無關，在投票前最後1場活動，希望用音樂會模式，向竹北市民表達這段時間對他的支持與鼓勵。

林為洲說，他是土生土長的竹北人，對竹北市31個里的大街小巷暸若職掌，知道市民需要城市更進步，周邊設施環境更優化，而「E化竹北，專責管理」，就是他的核心政見，希望竹北市民能感受到城市的進步。

林為洲感謝徐欣瑩、林思銘及鄭正鈐到場力挺，竹北市長選舉從來沒有像今年這麼熱鬧，加上有3位新竹縣市重量級人物的加持，相信自己能替國民黨能贏回8年未執政的竹北市。

徐欣瑩說，林為洲長期深耕新竹縣，擔任4屆新竹縣議員、3屆立委，又是土生土長的竹北人，對於竹北市民的需求及城市的管理，都有明確的想法與做法，知道怎麼做能達到市民的期望，她相信林為洲一定能帶領竹北市更進步，替國民黨贏回竹北市。

林思銘說，林為洲和他認識20年，從縣議會同事、到立院同事，2人共同為新竹縣爭取建設經費，為人民爭取更好的生活，他作為競選總部主任委員，與林為洲勤走基層，聽取竹北市民的聲音，希望市民給林為洲服務故鄉的機會，未來他也會在立法院為市民發聲，與林為洲中央、地方共同連線，創造竹北市榮景。

鄭正鈐說，每當在立法院黨團大會、議題攻防，林為洲都給他很多寶貴建議，此外，竹北市與新竹市有很多相似的地方，除是科技人大量移入的居住地外，市民很是注重生活居住環境等市政議題，林為洲的競選政見「E化竹北，專責管理」八個字，就是竹北市民希望未來執政者能改善的問題，他相信為洲上任能馬上做、立刻做，讓市民很有感。

最後，林為洲感謝這段時間支持他的市民好朋友，他有信心替國民黨贏回竹北市，把城市管理員發揮極致，以25年的政治歷練，充分發揮運用，讓故鄉竹北市發展更好，讓竹北市民看見煥然一新的竹北市。