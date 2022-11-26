韓國男團「CRAVITY」出道2年首度來台，將於明（27日）在台北國際會議中心（TICC）舉辦FAN-CON，9位成員世琳、廷謨、宇璸、元進、珉熙、刑準、太煐、性珉、ALLEN今（26日）接受台媒聯訪，美籍台裔的ALLEN直呼「很高興有這個機會跟團員來到我的故鄉，非常期待明天的舞台」，也貼心用中文回答，更不忘充當翻譯，世琳則透露小時候覺得中文課很有趣，是自己最認真上的課，更當場秀一段注音「ㄅㄆㄇㄈㄉㄊㄋ」。

其他成員對於首度訪寶島非常期待，元進透露在韓國舉辦簽名會時，就有很多台灣粉絲來參加並問他們何時會來，「實際見到各位，心情非常好」，廷謨則說，來之前就有聽說台北101，「剛剛經過的時候看到了，很幸福，覺得很神奇。」太煐除了感謝粉絲長時間的等待外，也希望可以吃到很多美食。9人也紛紛許願，想吃到鳳梨酥、珍珠奶茶、芒果冰、牛肉麵、小籠包、雞排、雞肉飯、芒果麻糬，ALLEN則想念豆花和仙草，元進嘴甜地喊「我想要吃台灣粉絲的愛」。

問及有為了粉絲學了哪些中文？大家紛紛表示「好」、「有」、「下次見」、「我想你了」、「晚安」，唯獨廷謨故意撩粉甜喊「姊姊我愛你、漂亮」，讓ALLEN聽到後笑說：「好甜蜜喔！」性珉則想要反問粉絲「我漂亮嗎？」最後ALLEN也作為代表，體貼地問候媒體，「姊姊們，今天讓你們久等了，不好意思，感謝你們的關心，希望明天的表演也一起參加，度過愉快的時間吧。」