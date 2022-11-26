台東縣長選舉結果出爐，由國民黨提名的饒慶鈴連任成功 ，而民進黨徵召的劉櫂豪苦吞6連敗，饒慶鈴說，未來4年的任期不是4加4，而是4年的時間乘上4倍的努力，讓這朵深山百合花綻放台東藍。

今天在開票過程中，饒慶鈴一路領先，晚間6點多，饒得票數超過5萬3000票的門檻，並且在台東市及各鄉鎮幾乎大獲全勝， 現場響起鞭炮聲及歡呼聲。

饒慶鈴在6時30分抵達競選總部，與饒父饒穎奇及饒母一起向支持她的民眾謝票，饒慶鈴說，台東之所以這麼特殊，就是因為它無可取代，過去4年台東展現無可取代的美，感謝鄉親再給她另外1個4年，下個任期絕對不是4加4，而是4年的時間乘上4倍的努力，在第2屆是4乘4，加倍努力，加倍認真，讓這朵深山百合花綻放台東藍。

對於競爭對手，饒慶鈴說，兩位對手都是台東縣的重要意見領袖，也都有注兩位的政見，選後一定會跟兩位切磋，不分藍綠不分黨派，一起為台東的4年共同努力。