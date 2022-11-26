民眾黨新竹市候選人高虹安（中）擊敗對手成功入主新竹市政府，締造新竹市改制首任女市長。（陳怡誠攝）

民眾黨新竹市候選人高虹安擊敗對手成功入主新竹市政府，高虹安父母及舅舅現身晚會分享勝選喜悅。（陳怡誠攝）

民眾黨新竹市長候選人高虹安26日在孔廟廣場發表勝選感言，會後針對助理費案，是否會擔心民進黨秋後算賬？高虹安回答她不會擔心，會努力提供相關證據，先前她也到北機站來提供證據，選後也會持續面對，主動跟檢調配合。

針對什麼時候請辭立委？高虹安回應，會看目前的狀況，還有些法案和預算正進行中，會利用1個月內做好交接程序並盡快完成，相信「做一天和尚、敲一天鐘」，會努力把立委最後的工作做好。

高虹安在勝選感言提到，要成立跨黨派的內閣，是否有考慮要邀請沈慧虹？高虹安表示，不管是副市長或市府團隊的內閣，接下來1個月時間，會努力目前心中的人選請益交流，強調「用人唯才、不分顏色」，是市民保證的承諾，未來市府團隊以做事情，而非以政黨利益為優先。

至於是否會沿用北市府的團隊？高虹安則說，不管是北市府人才，或在地方尋覓的人才，都在考量名單內，但她絕不會像外界傳言，把北市府或民眾黨整個搬過來，強調這是絕對不實的謠言，也會在1個月內，盡快了解意願中的人選，不管是副市長或局處首長等的意願與能力，會盡快了解。

最後，談到這次在竹市勝選，可能影響柯文哲2024的大選？高虹安表示，這次選戰看見高虹安和新竹市變成重中之重，很多人談到是否跟柯文哲或郭台銘的2024有關，但她認為，當選後她的身分就是新竹市長，就是要照顧新竹市民。