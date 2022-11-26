屏東縣長選舉陷疑雲，綠營周春米稍早自行宣布當選，但藍營蘇清泉指出，他發現2個疑點，中選會公布的選舉人數一直在變，就投票率沒變，且還有媒體稱「周春米、蘇清泉票數對調誤植，中選會調查中」，他覺得匪夷所思，已與律師討論將採取法律行動，不排除要求驗票。

蘇清泉先是向團隊、支持者表達感謝，他說，結果雖然令人失望，但剛剛他發現2個疑點，第一，中選會先前公布投出來的有效票是將近38萬票，但是周春米加蘇清泉加詹智鈞的得票數卻超過43萬票，顯然中選會公布的有效投票數與事實上統計的有出入，且將近5、6萬票。

第二，蘇清泉稱有媒體發布新聞指出，「蘇清泉的票與周春米的票是誤植、兩個對調，中選會正在了解當中」，他說，他對這個部分有疑慮，已經跟律師在研究會採取法律行動，因為還有20多個投開票所還沒開出來，所以可能聲請暫時中止計票、或是要求驗票，或是等中選會調查結果，他有跟中央黨部報告過。

「為什麼一個選舉不能光明磊落？要搞到這樣？」蘇清泉說，現在的狀況真是令人匪夷所思，剛剛中央選委會說有效票是38萬餘票，現在又改成43萬餘票，投票率好像沒有變，但是選舉人數變了，有效投票也變了，這個非常詭異，他再次呼籲中選會要說清楚、講明白。

1名蘇陣營團隊人員指出，他今天一早8點到竹田鄉的投開票所全程緊盯開票，他整理的人數是400張票，但為什麼會多出104票？他說，他有詢問選務人員，但只見下午2、3點時有2個公務員背著背包進去，這真的很奇怪。

「驗票！驗票！」蘇的支持者競選總部高喊驗票，對此，蘇清泉強調，他會採取法律行動，也向支持者保證，他永遠會跟屏東縣鄉親站在一起，會繼續努力，在不同領域服務民眾。