新竹縣尖石鄉27日發生遊客意外墜谷的山難意外，郭姓夫妻從五峰鄉進入霞喀羅國家步道，要從尖石鄉養老登山口出來，走到中段過了白石吊橋，在爬木梯時沈姓婦人滑落，郭男伸手要救妻子，雙雙墜落溪谷，沈婦當場死亡，郭男則被激流沖走失蹤。

霞喀羅步道通訊不佳，有登山客目睹這對夫妻墜谷的過程，27日下午1時許走到養老登山口後報案，消防局獲報立即派員到登山口，走到現場時71歲沈婦已被當地山青從溪谷抬上岸，沈婦墜谷時當場身亡，遺體先送至登山口。

消防局人員初步了解，69歲郭男和71歲的妻子沈婦，是從五峰鄉霞喀羅步道進山，要從尖石鄉養老登山口出來，2人是走過白石吊橋後，要爬一段木梯時，沈婦不慎失足，郭男伸手欲拉住妻子未著，2人雙雙墜谷。

沈婦掉落溪底岸邊當場死亡，郭男則掉進河中被急流沖走失蹤，消防人員在現場紮營，28日清晨開始展開沿溪展開搜救中。