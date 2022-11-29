環保署下修回饋比率及履約保證金，並在今年與綠主張綠電合作社合作，成功完成設置、並擬在2年前推廣至1000個低碳永續家園。（林良齊攝）

環保署屋頂僅有約110坪，原本參加「中央機關公有屋頂聯合標租」時，因面積過小、遮蔭嚴重及空中花園，且回饋比例至少應達29.5％、履約保證金應達25萬餘元且只能租賃10年等遭認定無經濟效益，因此下修回饋比率及履約保證金，並在今年與綠主張綠電合作社合作，成功完成設置、並擬在2年前推廣至1000個低碳永續家園。

此次環保署與綠電合作社合作在環保署110坪的屋頂面積，設置357片光電板、設置126.735kWp容量，預估一年約可發電14萬8000度、減少74.3公噸二氧化碳排放，而且環保署每年還可獲得7萬5800元回饋金。

環保署氣候變遷辦公室簡任技正孫忠偉表示，2021年曾參與「中央機關公有屋頂聯合標租」，但廠商認為環保署屋頂面積小、遮蔭嚴重及有空中花園等，且北區饋回饋比例應達29.5％、履約保證金25.2萬元，遭認定為無經濟效益，但今年則下修門檻，只要回饋比率5％、履保金3萬元即可，最後綠主張綠電合作社以回饋10％決標。

「希望可以成為典範」，綠主張綠電合作社理事主席黃淑德說，設置費用估計要12年至14年且要沒有颱風等因素才能回本。

環保署副署長沈志修說，將會盤點潛力屋頂、建立媒合平台、結合公民力量、導入企業資源及共享售電收益，並把環保署的經驗推廣，針對社區活動場所、公有屋頂、公營事業屋頂及私有屋頂等，只要大於40坪、日照大於2小時就有效益，將會結合「低碳永續家園」，在2年內推廣至少1000處。