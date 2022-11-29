中央流行疫情指揮中心公布自12月2日起，開放5至11歲兒童接種追加劑，間隔與最後一劑基礎劑滿3個月（12周，84天），開打首日(12月2日)北市合約醫院特別門診提供施打服務，民眾可至醫院網站預約接種。

衛生局表示，莫德納次世代BA.4／5疫苗追加劑（滿6歲至11歲），由台大醫院、台北長庚、台安醫院、博仁醫院、市立聯合醫院仁愛院區、婦幼院區、中興院區及陽明院區提供服務；兒童BNT疫苗追加劑（滿5歲至未滿6歲），由台大醫院及市立聯醫婦幼院區提供服務。

北市衛生局表示，除12月2日由醫院特別門診提供新冠肺炎兒童接種追加劑服務外，預約平台第40期自11月29日起至12月2日開放預約，時間為9AM-9PM，也同步提供兒童追加劑莫德納次世代BA.4／5及兒童BNT預約接種服務。

其中莫德納次世代BA.4／5疫苗可提供滿6歲至11歲兒童接種追加劑、滿5歲至未滿6歲兒童則提供兒童劑型BNT疫苗作為追加劑接種。另12月5至10日合約醫院特別門診亦同步開設5-11歲追加劑特別門診，若家中寶貝尚未接種基礎劑或已符合追加劑資格請儘快前往預約接種。

北市衛生局提醒，家長預約登記前應先確認家中孩童符合本次接種資格，前往接種時請攜帶孩童健保卡、身分證或居留證及疫苗接種紀錄卡（小黃卡），由各合約院所於全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）確認接種劑別及接種間隔是否符合，再提供施打。相關接種訊息可查閱台北市防疫專區疫苗接種訊息（網址：https://reurl.cc/o1Y8Vv）。