高雄市鼎金國中前今日晚間發生一起重大車禍，一名男子開車行經鼎山街時，不慎與另車發生擦撞，車輛當場翻覆四輪朝天、車體嚴重變形，駕駛一度受困於車內，向目擊民眾呼喊「救命！我快不能呼吸了」，警方獲報後趕抵現場並將傷者送醫，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

高雄鼎金國中前發生重大車禍，車四輪朝天且車體變形。（崔正綱攝）

據了解，黃姓男駕駛（19歲）今日晚間7時許駕駛黑色自小客車由鼎山街南向北外側車道直行，途中打算變換車道到內側，卻擦撞前方內側自小客車左後車尾，導致車輛當場翻覆，黃男與車內湯姓男乘客（20歲）受困車內。

警消獲報後立即趕抵現場並將2人救出，所幸黃男僅頭部擦傷、湯男手部受傷，均無大礙，而遭撞的另車洪姓駕駛則未受傷，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

有民眾將事故影片上傳至臉書社團「爆廢公社二館」，目擊民眾發現車禍後上前查看，聽見車內傳出呼喊聲，「救命！我快不能呼吸了，很難受」，由於車體變形民眾僅能安撫對方，「加油！撐住！很快就有人來救你了」。