一名人夫去年8月某日晚間，見妻子小美在房間內睡覺，竟直接闖入強行想愛愛，卻當場遭到拒絕，他竟直接想脫下妻子褲子並將手伸入下體指侵，但小美連喊8次的「我不要、我不喜歡」，還錄影蒐證，但丈夫根本不理，還是想辦法要硬上，直到員工喊他後，才收手離去，妻子一怒下提告，但人夫強辯只是想「測試」妻子生理反應，法官審理後，認為丈夫不尊重妻子性自主權，依強制性交未遂罪判1年10個月，仍可上訴。

根據判決書，該名人夫於民國110年8月4日18時許，在住處向妻子小美求歡，但遭到小美拒絕，人夫一怒欲強行脫掉小美褲子，還直接將手伸進褲子內，撫摸臀部及陰部，但因小美不斷掙扎、反抗，丈夫才作罷離去，小美一氣之下不甘受辱報警提告。

根據小美控訴，當時她在睡覺，丈夫一進房間直接就壓在身上強行脫她褲子，還將他的手指頭伸進我的臀部直接插到肛門，接著又進行指侵，當時她非常的不舒服，至少講了8次「我不要、我不喜歡」共達8次，然後他發現我在錄影，仍繼續壓在身上脫褲子，當時她一直大呼小叫，最後是因為丈夫員工叫他，他才出去。

人夫坦承妻子確實表示不要，但他仍想強行脫掉妻子之褲子，但因妻子緊拉褲頭，所以直接將手伸進褲子內撫摸之臀部及陰部，但否認有何強制性交未遂罪嫌，辯稱：我只是要測試，沒有要與乙女為性行為，只承認犯強制猥褻罪。

法官審理後認為，丈夫自稱夫妻倆有約時間行房的習慣，可以口頭詢問妻子的意願即可，但卻無視妻子數度表示不要，仍企圖脫褲子、伸手撫摸臀部及下體，不尊重配偶的性自主決定權及基本人權，造成女方心理受創，且犯後否認犯行，未見悔意，至今仍未獲得妻子諒解並達成和解，依強制性交未遂罪判處1年10個月有期徒刑，全案仍可上訴。