在中國官方加強對互聯網整治管控下，阿里巴巴創辦人馬雲近年行事轉趨低調、鮮少露面，英國金融時報披露，馬雲在東京低調居住了將近六個月，知情人士指出，馬雲轉而畫水彩畫來打發時間，並熱愛泡湯、滑雪。

報導指出，馬雲在東京期間一直保持低調，包括會去東京郊外的溫泉和滑雪場逗留，並經常前往美國和以色列。知情人士說，馬雲將自己的個人廚師和保全人員帶到東京，並盡可能不參與公眾活動。

此外，馬雲的社交活動集中在少數幾個私人會員俱樂部，其中一家位在東京銀座中心地帶，另一家位於丸之內金融區。據會員們說，這家位於銀座的俱樂部，已經成為在東京定居或長期訪問的中國富人社交中心。

日本現代藝術界人士則說，馬雲現已成為1名狂熱的藝術收藏家，友人指出，馬雲開始以水彩畫來消磨時光。

馬雲2020年10月在參與上海外灘金融峰會時批評中國監管機構，之後就鮮少露面，此後他創立的螞蟻金服和阿里巴巴面臨一系列監管打壓，包括中國監管機構去年取消螞蟻金服370億美元的首次公開募股（IPO），並以濫用反壟斷法對阿里巴巴重罰28億美元。