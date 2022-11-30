在中國官方加強對互聯網整治管控下，阿里巴巴創辦人馬雲近年行事轉趨低調、鮮少露面，英國金融時報披露，馬雲在東京低調居住了將近六個月，知情人士指出，馬雲轉而畫水彩畫來打發時間，並熱愛泡湯、滑雪。
報導指出，馬雲在東京期間一直保持低調，包括會去東京郊外的溫泉和滑雪場逗留，並經常前往美國和以色列。知情人士說，馬雲將自己的個人廚師和保全人員帶到東京，並盡可能不參與公眾活動。
此外，馬雲的社交活動集中在少數幾個私人會員俱樂部，其中一家位在東京銀座中心地帶，另一家位於丸之內金融區。據會員們說，這家位於銀座的俱樂部，已經成為在東京定居或長期訪問的中國富人社交中心。
日本現代藝術界人士則說，馬雲現已成為1名狂熱的藝術收藏家，友人指出，馬雲開始以水彩畫來消磨時光。
馬雲2020年10月在參與上海外灘金融峰會時批評中國監管機構，之後就鮮少露面，此後他創立的螞蟻金服和阿里巴巴面臨一系列監管打壓，包括中國監管機構去年取消螞蟻金服370億美元的首次公開募股（IPO），並以濫用反壟斷法對阿里巴巴重罰28億美元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。