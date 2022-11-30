中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增1萬7727例COVID-19確定病例，其中本土個案1萬7668例，是7天以來新高，與昨日新增的1萬7240例相比也呈現增加趨勢。另確診個案中新增37例死亡及59例境外移入。指揮中心表示，今日新增的本土病例數較上周三少173例，減少1.0%。

指揮中心表示，今日新增之1萬7668例本土病例，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布最多縣市分別為新北市2817例，台中市2408例，高雄市2082例，桃園市2020例，台北市1615例，台南市1439例。

指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為24例男性、13例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、35例具慢性病史、28例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年10月17日至11月26日，死亡日期介於11月13日至11月27日。

指揮中心說明，今日新增59例境外移入個案中，為28例男性、30例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本及泰國(各2例)，加拿大、美國、香港、荷蘭、新加坡及韓國(各1例)移入，另49例感染國家調查中。入境日期介於今年10月30日至11月29日。

另外，昨天11月29日莫德納次世代疫苗總共接種2萬632人次，其中BA.1接種941劑；BA.4/5接種19691 劑。