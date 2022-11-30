NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台加盟T1聯盟桃園雲豹隊，話題不斷，前(28)日出席時尚活動後，被發現IG悄悄追蹤出席同場活動的台灣氣質正妹歌手吳卓源（Julia），掀起一陣熱烈討論。對此，隔天吳卓源出席活動時，親自還原現場狀況，是魔獸主動問她IG帳號，笑稱「其實沒聊什麼」。

28歲吳卓源出道至今5年，憑著美麗外表以及迷人歌喉，深受大批粉絲喜愛。行程滿檔的她，前天和魔獸同台出席時尚活動後，雙方便互相追蹤IG帳號；隔天（29日），她又現身百貨公司參與品牌活動，大家相當好奇兩人私下的互動究竟是如何。

對此，據《鏡週刊》報導，吳卓源提到當時的狀況，在《GQ》的時尚活動遇到魔獸，對方主動跟她要了IG帳號，隨後彼此便互相追蹤，至於雙方是聊籃球還是音樂？她則笑稱其實沒有聊什麼，因為「現場音樂很大聲啦！」

事實上，除了吳卓源之外，魔獸的IG帳號也追蹤了藝人柯震東、胡釋安、館長（陳之漢）、正義（姚正億）及時尚名人楊艾倫，前陣子也曾和李晶晶、賈永婕聚會，可見他來台不到一個月，已在認識了不少台灣娛樂圈中的名人。