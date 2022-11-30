光學上游玻璃毛胚廠聯一光(3441)因產品佈局效益顯現，今年前3季每股盈餘達2.39元，由於今年第4季有機會比去年同期好，預估全年獲利可望挑戰歷年新高，明年營運亦可望維持今年水準，聯一光今天股價以漲停板作收，創下2021年4月9日以來新高。

聯一光因擁有德國肖特、日本小原等各國廠商材料，且公司自去年開始改變策略採取接少量多樣產品，搭配部分材料價格調漲，讓公司今年營運無畏全球總體經濟不佳影響，毛利率及獲利逆勢衝高，今年前3季合併毛利率達42.08%，年增15.75個百分點，稅後盈餘為9567萬元，年增8.33倍，每股盈餘為2.39元，累計前10月合併營收為3.81億元，年增0.71%。

由於第4季毛利率及獲利維持水準，聯一光預估，今年第4季有機會比去年同期好，全年獲利可望挑戰歷年新高。

雖然明年大環境「不容樂觀」，聯一光營運可望維持水準，聯一光預期，明年營收應該與今年差不多，整體獲利表現會比營收好。