已連續收黑四日的日經指數，在美股暴漲帶動下指數開高走高，早盤結束時收28,281.04點，漲312.05點或1.12%。東證收1,989.79點，漲4.22點或0.21%。

分析師認為，雖然聯準會釋出不太會再次大力升息的訊息，但還是要觀察美國時間二日將公布的就業數據再說。等到十二月中旬聯準會真的升息力道變小的話，日股也不一定會漲還是會跌，因為還要看企業的財報會不會被孱弱的景氣給拖累。

個股中，東京威力科創大漲4.17%，愛德萬測試漲3.5%，軟銀也漲2.3%。至於連跌數日的衛采，因要在歐美以及日本地區，送件申請阿茲海默症藥物lecanemab審查，並希望能獲相關單位批准，股價反彈上漲6.24%。

因為美國公債殖利率下滑，保險以及銀行類股一度下跌1.57%以及1.37%。其中，靜岡金融集團跌3.68%，福岡金融也跌2.71%。